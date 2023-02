Gazzetta - Napoli capolista e prospettico, durerà nel tempo: un solo 30enne titolare

Il Napoli capolista è fatto per durare, ha impiegato solo tre Over30, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della prospettiva degli azzurri

Il Napoli capolista è fatto per durare, ha impiegato solo tre Over30 , scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della prospettiva della squadra di Spalletti: " Il Napoli di base è una squadra a bassa incidenza di trentenni e ultra-trentenni. Oggi ne ha in pancia soltanto quattro: Juan Jesus (31 anni), Mario Rui (31), Bereszynski (30) e Demme (30). Dei quattro soltanto Mario Rui può essere considerato un titolare, in campionato per 16 volte è partito dall’inizio. Gli altri hanno giocato poco. Il Napoli è una delle società dei cinque Paesi europei top ad aver schierato il minor numero di trentenni in campionato.

In Serie A solo Lecce e Torino per ora hanno fatto meglio del Napoli con due ciascuno. Nei cinque euro-tornei più importanti, il Tolosa e il Reims, club francesi, capeggiano questa particolare classifica, elaborata da Opta, con un 30enne cadauno. Il Napoli è la capolista in questo senso più virtuosa. All’opposto le squadre più “tardone” della Serie A sono Juventus e Sampdoria, con 9 giocatori ciascuno over 30 in campo per almeno una partita".