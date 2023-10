Gazzetta - Napoli crede nell'impresa: Garcia è entrato in sintonia con la squadra, svelato motivo

C’ è sempre una prima volta. Per questo motivo, dopo quattro tentativi a vuoto, stavolta il Napoli è convinto di poter scrivere una pagina di storia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’ è sempre una prima volta. Per questo motivo, dopo quattro tentativi a vuoto, stavolta il Napoli è convinto di poter scrivere una pagina di storia battendo il Real Madrid. Ci crede Rudi Garcia, al suo battesimo contro i “blancos”. Anche perché nelle ultime settimane, con un dialogo più intenso, è entrato in sintonia con la sua squadra e su queste basi gli azzurri possono diventare ancora più forti. Ci credono i giocatori, perché se batti il Madrid ti rimane una medaglia al petto per la vita, anche se siamo solo nella fase a gironi di Champions. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.