Gazzetta - Napoli da Premier, che gara! Ma per colpa del Legia ora si rischia il Barcellona

"Un Napoli da Premier, avanza meritatamente in Europa dopo una gara di grande intensità, giocata con lo spirito che Spalletti aveva chiesto ai suoi, usciti fra gli applausi convinti del proprio pubblico, in una serata inglese per pioggia e freddo". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli per la vittoria contro la squadra inglese: "Peccato solo per il rigore sbagliato al 98’ dal Legia, che se avesse pareggiato con lo Spartak avrebbe consentito agli azzurri di vincere il girone (e al Leicester di passare), invece a fine febbraio ci sarà lo spareggio con una terza di Champions, col rischio Barcellona".