Gazzetta - Napoli da scudetto, lo dicono i numeri: dominio assoluto tra gol, punti e gioco

Ne è certa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli può dire scudetto, ne ha piena facoltà"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ne è certa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli può dire scudetto, ne ha piena facoltà". Nella sua analisi sugli azzurri il quotidiano scrive: "La classifica è corta, la capolista a più tre sul Milan non è fuggita via, non ancora, ma a quasi un terzo di campionato le indicazioni sono chiare: il Napoli ha i giocatori, il gioco e i numeri. Cominciamo dalle cifre, è leader per punti (29) e per gol segnati (26), non ha mai perso, neppure in Europa, 15 gare da imbattuto, e va bene, questi sono i numeri “primi”, i più importanti. Poi c’è il sottobosco delle graduatorie specifiche".

E ancora: "La squadra di Spalletti primeggia in nove di queste 13: è primo per tiri totali (214 in 11 giornate), tiri nello specchio (72), passaggi riusciti (5.815), percentuale di passaggi riusciti (86,47%), tocchi in area avversaria (341), verticalizzazioni (1.861), varietà di marcatori (13 giocatori diversi), minor numero di tiri in porta concessi (28) e duelli vinti (53,65%). Siamo nei dintorni del dominio assoluto".