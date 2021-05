Gazzetta - Napoli, dove saresti con Osimhen a disposizione? Sarà uno dei perni del futuro

Il Napoli punta tutto su Victor Osimhen. Contro la Fiorentina sarà ancora il classe '98 a guidare l'attacco azzurro, ormai preferito sistematicamente a Dries Mertens. Il suo è un magic-moment da sfruttare per fare due su due e ottenere l'aritmetica per la Champions League. A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport: "Osimhen non è soltanto velocità e ripartenze, ma sa essere essenziale anche nel muoversi nell’area di rigore avversaria. La profondità, tuttavia, è il suo pezzo forte, quando attacca gli spazi, per gli avversari è notte fonda".

PERNO - La Rosea inoltre scrive anche che l'attaccante nigeriano sarà uno dei perni del Napoli del futuro: "Mai si saprà, comunque, come sarebbe stata la stagione del Napoli se non avesse dovuto sopportare l’assenza del suo centravanti, per il quale Aurelio De Laurentiis ha investito 70 milioni di euro nella scorsa estate. [...] Osimhen sarà uno dei punti fermi del nuovo progetto napoletano.