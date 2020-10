Gazzetta - Napoli in bolla, giocatori indispettiti: clausura non rispettata in casa Milan e Juve

Umore non particolarmente allegro in casa Napoli, con i giocatori azzurri che attualmente sono posti in isolamento. Chiaro che la situazione deve essere monitorata costantemente, con i giocatori costretti a stare lontani dalla proprie famiglie rispettando un regolamento che, però, sembra non valere allo stesso modo anche per giocatori di altre squadra.

A porre l'attenzione sul caso è La Gazzetta dello Sport, che spiega come i ragazzi di Gattuso siano indispettiti da alcuni atteggiamenti che si sono manifestati in un situazioni similari a quelle del Napoli: "Quella del Napoli è la prima vera bolla del calcio italiano, considerando che il Milan ha ottenuto di poter tenere la squadra fra casa e Milanello, anche se è complicato spiegare come si collochi la festa di compleanno di Theo Hernandez con numerosi invitati. E considerando che quella della Juve al J-Hotel è stata interrotta da 5 giocatori che hanno raggiunto le rispettive nazionali, oltre a Gigi Buffon. Tutte situazioni che hanno indispettito diversi giocatori del Napoli i quali hanno accettato a malincuore questa clausura che non si sa bene quanto durerà. Almeno una settimana, dipenderà dal doppio tampone negativo".