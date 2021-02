Gazzetta - Napoli non capì Zapata e oggi fa fretta a Osimhen: per Victor è scaduto il tempo degli alibi

Atalanta-Napoli sarà anche la sfida tra due bomber come Duvan Zapata e Victor Osimhen, entrambi titolari nel big match in programma oggi alle 18. "Le diverse vie del gol: Napoli non capì Duvan e oggi fa fretta a Victor", scrive La Gazzetta dello Sport che si sofferma sul duello tra i due e ricorda come nessuno possa capire il nigeriano meglio dell'ex azzurro oggi alla Dea. A Napoli infatti Zapata non fu mai apprezzato e fu sottovalutato, mentre Osimhen gioca anche contro il peso della sua valutazione, come scrive la Rosea:

"Ma il tempo degli alibi è quasi scaduto: l’orologio, anche se hai solo 22 anni, scorre meno lentamente se sul cartellino il prezzo indicato è 70 milioni; se lo strombazzato attacco della profondità è rimasto un concetto piuttosto astratto invece che arma impropria, e per colpe di chi (sue o della squadra) non è ancora chiaro".