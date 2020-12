Gazzetta: "Napoli scolastico e mediocre come a Roma si è fatto imbrigliare dall'ultima in classifica! "

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il pari del Napoli contro il Torino: "Nella città dei botti di fine anno Gattuso non riesce a riaccendere i suoi dopo le due trasferte-due sconfitte. Ringhio, mescolando le carte (5 i cambi), evita perlomeno di restare a secco, ma la prova dei suoi non si discosta molto dalla mediocrità del match contro la Lazio. Andamento lento, poche verticalizzazioni, ma soprattutto senza di furore agonistico: è un Napoli scolastico, il ruolo di padrone di casa gli impone di attaccare e la squadra esegue". Infine: "L’occasione persa dal Napoli è altrettanto importante. Contro gli ultimi in classifica gli azzurri avrebbero dovuto imporsi senza se e senza ma. Invece si sono fatti imbrigliare".