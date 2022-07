Gazzetta - Napoli su Kostic: la richiesta dell’Eintracht frena Giuntoli

Parliamo di un esterno che nelle ultime quattro stagioni in Bundesliga a Francoforte ha realizzato 18 gol ma soprattutto 49 assist!

Il Napoli pensa a Filip Kostic per rinforzare le corsie d'attacco di Luciano Spalletti. È questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:E così sulle corsie esterne si preparano soluzioni per migliorare la competitività della squadra e mettere nelle condizioni Osimhen di scatenare tutta la sua velocità e potenza sotto rete. Ecco perché fra i profili seguiti c’è anche quello di Filip Kostic, non proprio un giovanissimo (30 anni a settembre) ma parliamo di un esterno di grande esperienza internazionale (con l’Eintracht Francoforte ha vinto l’ultima Europa League) che oltre ad avere confidenza con il gol è capace di sfornare parecchi assist.

Parliamo di un esterno che nelle ultime quattro stagioni in Bundesliga a Francoforte ha realizzato 18 gol ma soprattutto 49 assist! Se non è un record poco ci manca. L’Eintracht chiede oltre 20 milioni e questo frena il Napoli, ma il serbo ha il contratto in scadenza fra un anno e l’agente Alessandro Lucci potrebbe smussare gli angoli per portare in Italia il suo giocatore. Giuntoli non ha fretta, anche perché lavora su altre soluzioni