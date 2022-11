Gazzetta - Napoli verso i quarti storici di Champions: un sollievo non aver preso il Psg

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il prestigioso traguardo degli ottavi di finale è possibile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'urna di Nyon sorride al Napoli, che agli ottavi Champions dovrà affrontare l'Eintracht. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che il prestigioso traguardo degli ottavi di finale è possibile: "Il fatto di aver evitato il Paris Saint Germain al sorteggio fa tirare un respiro di sollievo a tutto l’ambiente, perché il Napoli questo primo posto nel girone se l’è costruito con una serie di prestazioni eccellenti, eclatanti in Europa. Senza creare pressioni, in effetti Kvaratskhelia, Osimhen e gli altri sono in grado di superare il turno con i tedeschi e a quel punto potrebbero avere un quarto non impossibile".