Gazzetta - Nessuno aveva tolto punti all'Inter nel girone di ritorno: continua la corsa Champions

Bicchiere mezzo pieno per il Napoli dopo il pareggio contro l'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La corsa per la Champions continua, anche se la bocca al grande colpo il Napoli l’aveva fatta dopo un primo tempo non ottimale, ma che con un pizzico di fortuna gli azzurri avevano chiuso in vantaggio. Nell’economia di una giornata di campionato complicata, forse il bicchiere si può vedere mezzo pieno. Perché la quarta (Juventus) è sempre a due punti anche se la terza, l’Atalanta in sorpasso, si è allontanata a quattro lunghezze quando prima era a tre. Insomma questo primo pareggio del 2021 in campionato per Rino Gattuso non è da buttare, visto che nessuno nel girone di ritorno era riuscito a portar via punti alla capolista di Antonio Conte".