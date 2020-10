Gazzetta - Oggi il ricorso ufficiale del Napoli: spunta la data per la decisione in appello

Il Napoli presenta oggi il suo ricorso contro il 3-0 ed il punto di penalizzazione sancito dal Giudice Sportivo in merito alla sfida non disputata contro la Juventus. A parlare dell'argomento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di fissare i prossimi passaggi legali della questione.

"Il Napoli presenterà questa mattina la 'dichiarazione di reclamo' avverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino alla Juve con un punto di penalizzazione per il club azzurro. Si tratta della tappa propedeutica al processo presso la Corte Sportiva di Appello. È l’atto formale che porta poi, da parte del giudice sportivo, all’invio dei documenti che hanno portato alla sentenza di primo grado. Nelle ore successive, i legali della società, guidati dall’avvocato Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare i documenti, compresi quelli della procura federale. Da quel momento si potrà calendarizzare il processo di secondo grado. L’appuntamento potrà essere fissato per una data fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre".