Gazzetta - Osimhen entusiasta col Napoli, ha già respinto la doppia corte dalla Premier

Victor Osimhen ha scritto un post sui social, chiaro il riferimento alle indiscrezioni di mercato che vedono il suo nome al centro delle voci

Victor Osimhen ha scritto un post sui social, chiaro il riferimento alle indiscrezioni di mercato che vedono il suo nome - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sempre più al centro delle attenzioni di grandi club: dalla Premier, si sono affacciati Newcastle e Arsenal. Osimhen è entusiasta per il suo momento magico col Napoli. Ha appena segnato due gol con l'Udinese e ha già raggiunto per il secondo anno di fila la doppia cifra in campionato. Con l'Atalanta non ci sarà per squalifica.