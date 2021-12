Gazzetta - Osimhen, ipotesi Coppa d'Africa solo dalle semifinali: si attende parere dei medici

Victor Osimhen vorrebbe tanto poter esser in campo con la Nigeria nella Coppa d’Africa. È stato convocato, domani è fissato il raduno ma, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, venerdì è atteso a Napoli per avere una risposta sulle quelle che sono le sue condizioni tra il responso del chirurgo che lo ha operato e gli esiti dei relativi esami strumentali. Un punto della situazione anche verso la Coppa d’Africa.

Dalla visita dal professor Tartaro anche la Nigeria potrà disporre di ulteriori elementi per valutare la disponibilità del giocatore. E tra le varie ipotesi c’è pure quella di attendere qualche settimana prima di decidere l’inserimento di Osimhen in Coppa d’Africa. Per utilizzarlo dalle eventuali semifinali. Ma anche il Napoli aspetta di sapere quando potrà riavere Victor Osimhen. Nei tempi giusti senza essere troppo precipitosi.