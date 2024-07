Gazzetta - Osimhen, non si esclude la clamorosa permanenza: spunta una deadline

Quale futuro per Victor Osimhen? C'è un patto per la cessione, ma al momento nessuna opzione concreta. L'Arabia Saudita sì, è concreta, ma il centravanti nigeriano non sembra intenzionato a lasciare l'Europa, preferirebbe un club importante che gli permetterebbe di giocare la Champions League. Che però ancora non s'è palesato concretamente, almeno non offrendo la cifra della clausola. E così La Gazzetta dello Sport non esclude uno scenario: se entro fine mese non arriveranno proposte importanti, non è da escludere una permanenza. Che il quotidiano definisce "clamorosa".

Ieri in conferenza stampa Antonio Conte si è espresso così sul futuro dell'ex Lille: "Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me ed i compagni".