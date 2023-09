Gazzetta - Osimhen, sarebbe plusvalenza a gennaio ad ogni cifra. Ma la richiesta sarà altissima

Parlando di Victor Osimhen e costi e plusvalenze, ecco i calcoli de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro del bomber nigeriano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando di Victor Osimhen e costi e plusvalenze, ecco i calcoli de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro del bomber nigeriano: "Essendo entrati nel 4° anno in azzurro, dopo l’arrivo dal Lilla nel 2020, al Napoli basterà paradossalmente incassare una cifra superiore ai 6-7 milioni a gennaio o addirittura ai 2 a giugno, avendo garantita una plusvalenza. Ma è ovviamente più realistico immaginare che De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere l’attaccante".