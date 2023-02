Gazzetta - Osimhen vale 120mln! Solo 5-6 club possono permetterselo: via in un solo caso

"Lascia? No raddoppia. Anche allora c’erano sirene inglesi per portare Osimhen subito in Premier. Ma il Napoli chiuse sul tempo con il Lilla".

"Lascia? No raddoppia. Anche allora c’erano sirene inglesi per portare Osimhen subito in Premier. Ma il Napoli chiuse sul tempo con il Lilla. Oggi quella operazione è un fiore all’occhiello. L’all-in di Giuntoli è riuscito e dall’Inghilterra danno per certo che United e Chelsea sono pronti a investire oltre 120 milioni. Questa la valutazione di Osimhen che può finire al Real, al Bayern o nei tre-quattro club inglesi da Champions. Non altri. Perché Victor sta bene al Napoli e se andrà via lo farà soltanto per migliorare. E con le meraviglie di questa Banda Spalletti non è semplice".