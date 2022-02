Gazzetta - Osimhen verso la piena guarigione: novità con il Venezia

Cambia la maschera di Victor Osimhen. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle condizioni del centravanti del Napoli: "Per ridursi e per alleggerirsi. E simbolicamente la modifica trasmette la voglia di liberarsi più velocemente possibile dai problemi che hanno intrappolato il centravanti del Napoli dopo l’intervento del 23 novembre per le fratture multiple al viso subite in uno scontro di gioco nella partita contro l’Inter. Ieri pomeriggio, il 23 enne nigeriano è stato visitato dal professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che lo ha operato insieme al dottor Raffaele Canonico.

Per verificare come si stanno cicatrizzando i tagli interni e quelli attorno all’occhio sinistro. I riscontri sono stati positivi ed hanno sottolineato come Osimhen proceda verso la piena guarigione. Ma il suo volto dovrà essere ancora protetto per evitare colpi pericolosi in questa fase di recupero. Così sulla struttura sono state segnate in rosso le parti da ridurre per alleggerirla e renderla meno impattante sul volto. In particolare, la maschera verrà ridimensionata sulla fronte e in basso".