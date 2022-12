Gazzetta - Pausa post-delusione Mondiale: i 5 azzurri impazienti di ritrovare Spalletti

In vacanza per smaltire le amarezze del Mondiale e quasi impazienti di tornare nella loro culla napoletana,

In vacanza per smaltire le amarezze del Mondiale e quasi impazienti di tornare nella loro culla napoletana , scrive la Gazzetta dello Sport in merito ai cinque azzurri che hanno preso parte al Mondiale: " Sì perché la rassegna in Qatar non ha certo regalato grandi soddisfazioni a Zielinski e agli altri compagni del Napoli. Anzi ha dimostrato che mentre con Spalletti si esprimono in sincrono quasi perfetto, con rendimenti molto al di sopra della sufficienza, nelle rispettive nazionali faticano a trovare i ritmi giusti, per qualcuno anche con problemi di posizione in campo".

A partire da Zielinski: "L’unico degli azzurri a poter esultare per un gol in Qatar, con la sua Polonia si è fermato agli ottavi. La sua posizione in campo, a volte troppo esterna e lontano dal gioco, ha creato problemi alla mezzala del Napoli, suscitando polemiche anche in Polonia. Piotr ha evitato ogni discussione interna, ma una cosa l’ha detta, dopo la brutta sconfitta con l’Argentina: «Se vogliamo mettere in difficoltà i francesi dobbiamo proporre più gioco, tenere il possesso e alzare il baricentro, come facciamo al Napoli». Quasi a rimpiangere la mentalità e gli schemi portati da Spalletti".

Passando per Lozano "rimasto isolato nel deserto della sua squadra, un po’ sfortunata ma asfittica lì davanti. E così Chucky, l’unico oltre la sufficienza dei napoletani al Mondiale, si è ritrovato a predicare nel deserto", mentre Anguissa: "Si è ritrovato in un Camerun lacerato al suo interno e con un Samuel Eto’o presidente-padrone che non ha certo contribuito a tenere sereno l’ambiente"