Gazzetta - Per Emerson Palmieri scende in campo Spalletti: il nodo resta l'ingaggio

"Il tecnico parlerà col giocatore per convincerlo". Così scrive la Gazzetta dello Sport su Luciano Spalletti, pronto a scendere in campo in prima persona per dare un'accelerata alla trattattiva per portare al Napoli l'esterno mancino Emerson Palmieri: "Il ds Giuntoli proverà a convincere Emerson Palmieri, magari con la mediazione del tecnico, col quale il nazionale italiano ha lavorato insieme alla Roma. Spalletti ha già sondato il terreno, ha parlato col ragazzo, prospettandogli stagioni importanti in una piazza tra le più competitive in Serie A.

All’esterno del Chelsea non dispiacerebbe ritornare alle dipendenze di Spalletti. Infatti, il problema non è di natura tecnica, ma economica. Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e non vorrebbe rinunciarvi. Il Napoli, da parte sua, non è disposto a pagare uno stipendio così alto. Un muro contro muro che tiene tutto in sospeso".