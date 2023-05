Gazzetta - Pessimismo Luis Enrique: strada in salita, ma ADL sa una cosa

I segnali che arrivano dal quartier generale di Luis Enrique non autorizzano all’ottimismo, De Laurentiis sa bene che non è semplice

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I segnali che arrivano dal quartier generale di Luis Enrique non autorizzano all’ottimismo, De Laurentiis sa bene che non è semplice convincere l’ex commissario tecnico spagnolo. E non è tanto una questione economica, ma di corde giuste.

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "E se è vero che una esperienza in Premier League stimola molto l’iberico, così come avanzano le voci di contatti per la panchina del Brasile è altrettanto vero che un hombre vertical come lui potrebbe decidere di restare ancora fermo, se non fosse convinto delle offerte ricevute. Questo per intendere quanto sia complicata la strada che De Laurentiis ha voluto intraprendere".