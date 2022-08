Gazzetta - Pressing su Navas per abbassare richieste: si può sbloccare con buonuscita dal Psg

Dopo Simeone, Ndombele e Raspadori il Napoli non si fermerà sul mercato, il prossimo obiettivo è Keylor Navas

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dopo Simeone, Ndombele e Raspadori il Napoli non si fermerà sul mercato, il prossimo obiettivo è Keylor Navas, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Fra i dirigenti operativi Campos e Giuntoli c’è una intesa maturata negli anni (il portoghese era al Lilla quando due anni fa il Napoli prese Osimhen) e si sa che in un mercato così complesso bisogna avere nervi saldi e anche aspettare gli ultimi giorni per chiudere gli obiettivi. Perché al Psg serve qualche operazione in uscita per prendere Fabian Ruiz. E al Napoli occorre tempo per convincere Keylor Navas a mitigare le pretese economiche, anche con una consistente buona uscita qatariota".