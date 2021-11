Gazzetta - Probabile che il Napoli non eserciti opzione rinnovo Mertens: ecco quanto costerebbe

Dries Mertens ed una volontà palesata in maniera chiara: proseguire il suo rapporto col Napoli. Il belga è in scadenza, col Napoli che ha la possibilità di esercitare un'opzione per un ulteriore anno portando così il contratto a giugno 2023. Decisione che il club prenderà, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con calma e quando avrà idee più chiare sulla qualificazione in Champions.

"Che poi il club quella opzione non la eserciterà ritenendo fuori linea quell’ingaggio che al club costa 9 milioni di euro è probabile. Ma è possibile che se con i gol e la gioia che porta in campo Dries continuerà a trascinare il Napoli, De Laurentiis capirà che non avrà molto senso cambiare la vecchia strada per la nuova. Che uno così, anche a 35 anni, è difficile da sostituire. E gli basterà un segnale per sedersi e trovare un modo di stringersi la mano e continuare. Perché un Mertens a Napoli è per sempre".