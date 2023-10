Gazzetta punge: "Messaggio di Osimhen solo a città e tifosi, nessun accenno alla società"

Questo il commento della Gazzetta dello Sport al messaggio pubblicato su Instagram da Victor Osimhen.

Parole d’amore per la sua Napoli, per i suoi tre anni intensi vissuti in città, per la grande gioia condivisa vincendo lo scudetto, ringraziamenti ai connazionali nigeriani per la solidarietà e il sostegno ricevuto e nessun accenno alla società. Questo il commento della Gazzetta dello Sport al messaggio pubblicato su Instagram da Victor Osimhen.

Dopo aver trascorso la sua settimana più complicata in Italia - infortuni a parte - Victor Osimhen rompe il silenzio e lo fa con parole al miele non solo per la tifoseria ma per la città tutta, dimostrando gratitudine e sentendosi accolto come un figlio. Ma si comprende che dietro le cose non dette ci sia ancora un profondo dispiacere rispetto a quei fatti accaduti martedì scorso per il quale si è sentito profondamente offeso senza che l’altra parte in causa, la società, abbia compreso a fondo il suo malessere.