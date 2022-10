Gazzetta - Raspadori o Osimhen con la Roma: questa l'idea di Spalletti

Chi gioca titolare con la Roma nel ruolo di centravanti? È ballottaggio aperto tra Raspadori e Osimhen

Chi gioca titolare con la Roma nel ruolo di centravanti? È ballottaggio aperto tra Raspadori e Osimhen per una maglia in vista dell'attesa sfida di domenica sera all'Olimpico. Sulla questione prova a fare il punto della situazione l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sì perché rispetto a Osimhen che cerca sempre la profondità, Jack sa venire incontro per prendere il pallone e coi suoi movimenti “attira” i marcatori cercando di creare il buco centrale per l’inserimento di Zielinski, Kvaratskhelia o altri compagni. Ma non sarà semplice “aprire” l’ermetica difesa di Mourinho e Spalletti, che col collega portoghese insegue il primo successo dopo sei sfide senza, sta studiando movimenti e situazioni diverse.

Bisognerà vedere nella strategia del tecnico di Certaldo se sarà più importante partire con Osimhen e i suoi “strappi” in velocità, o invece cercare più i triangoli veloci dalla metà campo in su nei quali Raspadori con Lobotka e gli altri compagni hanno dimostrato di essere abilissimi per trovare spazi lì dove sembrano non esserci. Muovendo il pallone con grande velocità.