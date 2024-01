Gazzetta - Retroscena Mazzocchi: intoppi burocratici, solo oggi l'annuncio ufficiale

Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore del Napoli, anche se l’annuncio è atteso soltanto oggi

Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore del Napoli, anche se l’annuncio è atteso soltanto oggi. Il ritardo nella comunicazione è dovuto ad alcuni intoppi burocratici, che hanno convinto il club a programmare per oggi il tweet presidenziale di benvenuto e la nota ufficiale. L’esterno è arrivato ieri in tarda mattinata a Castel Volturno, firmando i documenti che lo legheranno agli azzurri fino al 2027, con la società che ha un’opzione in per prolungare unilateralmente l’accordo di un’altra stagione. Alla Salernitana vanno 3 milioni di euro per il suo cartellino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.