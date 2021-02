Gazzetta riflette: "Come cambiano le situazioni, a ottobre Atalanta asfaltata e Gasperini avvilito"

In pochi mesi, complice l'infortunio di Osimhen e non solo, è cambiato tutto. Il Napoli fatica e pareggia contro l'Atalanta mentre a ottobre finì 4-1 e lo ricorda anche La Gazzetta dello Sport: "Come cambiano le situazioni. In ottobre, nella quarta di campionato, gli azzurri asfaltarono l’Atalanta pressandola alta e accettando gli uno contro uno. Finì 4-1, con Gasperini avvilito. Stavolta il tecnico piemontese cercava una rivincita sullo stesso campo, che non è arrivata solo per colpa dei propri finalizzatori. Perché il napoli ha faticato parecchio a uscire e avvicinarsi dalle parti di Gollini".