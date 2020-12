Gazzetta - Rinnovo Insigne, chiederà un robusto aumento: pronto a chiudere la carriera a Napoli

Dopo tanto patire, finalmente ci abbracciamo. Lorenzo Insigne ha subito in maniera considerevole, più di tanti, la pressione della piazza di Napoli. Per sua stessa ammissione, si intende, anche se adesso le cose sono cambiate, ed il capitano ha finalmente trovato la giusta sintesi con il suo pubblico. Ecco perchè sono mesi che si parla di rinnovo di contratto per il talento di Fuorigrotta, e sembra che la direzione presa sia ormai questa.

A dare le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne ci ha pensato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Quello attuale scadrà a giugno 2022 e entro la fine di questa stagione le parti dovranno ritrovarsi per concordare una nuova intesa. Al momento, Insigne percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio da top player, ma potrebbe non bastare per prolungare l’accordo. L’impressione è che Pisacane chiederà un robusto aumento, fino ad un milione in più all’anno. La discussione, comunque, dovrebbe filare via tranquilla: l’intenzione di Insigne è quella di chiudere la carriera con la maglietta azzurra".