Gazzetta - Rinnovo Insigne in bilico: c'è ancora distanza, oltre all'Inter spuntano altri club

Aggiornamenti sul rinnovo di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo l'incontro di ieri tra Pisacane, suo agente, e De Laurentiis: "Le buone maniere sono servite, tanto che il d.s. Giuntoli parla di clima positivo. In realtà il presidente azzurro sa benissimo che Lorenzo rifiuta un ribasso a quota 3,5 milioni di euro. Lui ora ne guadagna 4,5 e vorrebbe avere un riconoscimento. Niente da fare. È altrettanto vero, però, che il campione del “tiraggiro” ha tantissimi estimatori. E sapere che può essere disponibile a parametro zero ingolosisce più di qualcuno. Si è parlato dell’Inter in estate, non è escluso che l’argomento diventi d’attualità più avanti. Attenzione, però, ad altri ingressi in scena. Magari all’estero. Insigne ovviamente tifa Napoli. Basterà?".