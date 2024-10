Gazzetta - Rinnovo Kvara, il Napoli ha fissato un tetto massimo per l'offerta: i dettagli

In casa Napoli continua a tenere banco la questione legata a Khvicha Kvaratskhelia e un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. C'è la necessità di arrivare a un accordo quanto prima, anche perché Kvara guadagna poco e va grafificata. Ma con l'esterno offensivo georgiano c'è ancora distanza. Lo riferisce l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto.

Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano".