Gazzetta - Ripresi i contatti con Tsimikas che si sta convincendo ad accettare: le ultime

Emerson è il grande obiettivo del Napoli per la fascia, in alternativa Nuno Tavares. C'è anche un terzo nome che alla fine potrebbe spuntarla. Giuntoli ha ripreso i contatti con l’entourage di Kostantinos Tsimikas, l’esterno sinistro del Liverpool, trattato a lungo nell’estate dello scorso anno. Ma, alla fine, il nazionale greco optò per l’esperienza in Premier League, che non è stata del tutto esaltante. Ecco il motivo per cui sta valutando anche l’opportunità di dire si al Napoli. In quel caso, Giuntoli si muoverà coi dirigenti del Liverpool, coi quali proverà a trattarne, inizialmente, il prestito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.