Gazzetta - Risale Mavropanos, ma il favorito resta Danso: è la prima scelta

Il Napoli si sta prendendo tutto il tempo possibile per non sbagliare l’investimento per il sostituto di Kim

Il Napoli si sta prendendo tutto il tempo possibile per non sbagliare l’investimento per il sostituto di Kim, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che oggi è una corsa a due tra Kevin Danso, 24enne difensore austriaco del Lens, e Konstantinos Mavropanos, 25enne greco in forza allo Stoccarda, dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Max Kilman del Wolverhampton:

"Danso prima scelta e Mavropanos prima alternativa. Il Napoli gioca su più tavoli cercando di spuntare il prezzo migliore per il giocatore più funzionale al nuovo progetto Garcia. Danso piace al Napoli e l’austriaco sarebbe felice di unirsi ai campioni d’Italia, ma non vuole arrivare al braccio di ferro col Lens e lascia che siano i club a trovare un punto di intesa. Cosa che al momento è piuttosto distante: i francesi chiedono 30 milioni, cifra ritenuta ancora troppo alta dal Napoli. Per questo nelle ultime ore è risalita la candidatura di Mavropanos, per cui sono stati fatti dei sondaggi con lo Stoccarda, ma Danso appare ancora favorito".