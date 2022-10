Gazzetta - Rrahmani ko salta l'Ajax: Spalletti ha già scelto il sostituto

Amir Rrahmani, che si è infortunato contro la Cremonese nel finale, salterà la sfida di domani contro l'Ajax. Oggi il kosovaro sarà sottoposto a esami

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani, che si è infortunato contro la Cremonese nel finale, salterà la sfida di domani contro l'Ajax. Oggi il kosovaro sarà sottoposto a esami strumentali ma per la gara di domani con l’Ajax è fuori come scrive La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "A sostituirlo probabilmente Leo Ostigard, come è accaduto domenica. Per il centrale norvegese si tratterà del debutto assoluto in Champions".