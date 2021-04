Gazzetta - Sarri, rinnovo Insigne, un solo addio e due colpi: il piano di ADL in caso di Champions

Doppia ipotesi per il futuro del Napoli. C'è un progetto con o senza Champions. Se gli azzurri entrano tra le prime quattro, l'indiziato principale a sedersi sulla panchina del Napoli è Maurizio Sarri. Ci sarà una sola cessione eccellente, forse quella di Koulibaly, e diversi colpi in entrata. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In entrata, Giuntoli sta seguendo Junior Firpo, l’esterno sinistro del Barcellona, per l a fascia mancina, mentre dall’Ajax potrebbe arrivare il giovane difensore centrale, Perr Schuurs (12 milioni la valutazione). Sul fronte rinnovi, c’è da discutere quello di Lorenzo Insigne". La priorità, ovviamente, è la permanenza dell'attuale capitano del Napoli.