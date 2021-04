Gazzetta - Sarri sogno di ADL, ma ci sono divergenze: altro big è difficile, Juric in pole

"Negli ultimi due mesi, il presidente ha sentito diversi tecnici, tra i quali Rafa Benitez, Maurizio Sarri e Walter Mazzarri, oltre ad aver chiacchierato con Max Allegri". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma a lungo sul prossimo allenatore del Napoli, dando per scontato l'addio di Rino Gattuso. Secondo la Rosea, dopo tanti contatti, un big (come Maurizio Sarri) sarebbe complicato, per questo in pole c'è Ivan Juric, con due alternative emergenti:

"Con loro ha sondato il terreno, ha chiesto la disponibilità ricevendo risposte interlocutorie. Le esperienze passate, probabilmente, avranno frenato gli ex. Loro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e certe clausole che hanno reso i contratti dei veri boomerang. Il sogno della proprietà è Sarri, i due si sentono di tanto in tanto, ma ci sono divergenze sul progetto. Allegri ha un costo troppo elevato e poi, c’è di mezzo la Juve. L’indiziato principale è Ivan Juric, seguito da Giuntoli e che potrebbe mettere d’accordo la dirigenza, ma sotto osservazione ci sono pure Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi".