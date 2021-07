Gazzetta - Scontro Napoli-Comune: ADL negherà il terreno di gioco per il 29 luglio

L'inaugurazione dello stadio Maradona per il 29 luglio non s'ha da fare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "De Laurentiis che ritiene sbagliata la data per una serie di motivi e nega qualsiasi forma di collaborazione. Per il presidente “carta canta”: esiste una convenzione e questa prevede che l’amministrazione di Napoli può disporre durante la settimana dell’impianto, ma non del campo di gioco. Ad esclusivo appannaggio del club per la cura del manto erboso. Motivo per cui il Napoli non ha alcuna intenzione di concedere il prato".