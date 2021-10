Gazzetta - Serata da incubo! Ko pesante, qualificazione a rischio e primo posto è un miraggio

Il primo posto è ormai un miraggio per il Napoli dopo il ko con lo Spartak Mosca. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la sconfitta di ieri: "Quella del Napoli sembrava una passeggiata di salute contro uno Spartak Mosca falloso e non trascendentale. Ma la squadra di Spalletti resta un po’ a bearsi, arriva l’episodio negativo (l’espulsione giusta dopo mezz’ora di Mario Rui) e la nottata diventa un incubo. Perché arriva la prima sconfitta stagionale per gli azzurri, pesantissima perché rischia seriamente di compromettere il cammino europeo, ché con il Legia Varsavia volato a 6 punti il primo posto nel girone sa di miraggio".