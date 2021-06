Gazzetta - Si chiude a giorni per Basic: c'è già il sì del giocatore, le cifre

Il Napoli fa sul serio per Toma Basic e vuole concludere l'operazione in tempi rapidi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il calciatore croato del Bordeaux ha già detto sì: "Da una parte, il Napoli lo vorrebbe in prestito con l’obbligo di riscattarlo il prossimo anno. Dall’altra, c’è il Bordeaux che vorrebbe cederlo a titolo definitivo, avendo la necessità di fare cassa. Il Napoli è pronto a chiudere per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro" si legge sul quotidiano oggi in edicola.