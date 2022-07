Gazzetta - Simeone ha detto sì al Napoli: tutte le cifre dell'operazione

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Giovanni Simeone una volta perfezionata la cessione di Andrea Petagna al Monza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Giovanni Simeone una volta perfezionata la cessione di Andrea Petagna al Monza. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha “bussato” dal presidente Setti, per sondare la disponibilità. Che c’è al di là di una diversa valutazione sul cartellino. Per rilevarlo dal Cagliari, fra prestito oneroso e riscatto, il Verona ha speso 12 milioni e oggi ne vorrebbe almeno 18. Il Napoli non va oltre i 15, comunque con formule di prestito e obbligo di riscatto per dilazionare i pagamenti.

Su questo c’è ancora da smussare, ora Giuntoli “affonderà” il colpo, perché la cessione di Petagna appare vicinissa. Intanto però il direttore sportivo degli azzurri si è garantito il sì del centravanti argentino, discutendo anche con i suoi agenti l’entità dell’ingaggio. Attualmente Simeone ha un contratto che scade nel 2026 e percepisce circa un milione di euro netti. Al Napoli potrebbe arrivare con bonus (legati a presenze e gol) a 1,5 netti fino al 2027.