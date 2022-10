Gazzetta - Spalletti frena euforia, ma è più difficile di vincere 10 partite di fila

Il Napoli vince e convince, Spalletti frena gli entusiasmi, ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che placare la gioia è difficile

Il Napoli vince e convince, Spalletti frena gli entusiasmi, ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che placare la gioia è difficile: "Certo, ha un bel dire Luciano Spalletti quando spiega che il Napoli non deve farsi prendere dall’euforia, però mettere il ghiaccio sull’entusiasmo di una città incandescente è quasi più difficile che vincere 10 partite consecutive. Perché per arrivare in doppia cifra la capolista deve superare anche i suoi errori, le sue pause, ma ritrova sempre l’energia per riproporsi con ondate violente, per recuperare il carattere, per non demoralizzarsi dopo gli sbagli".