Gazzetta - Spalletti non parla più di 'figata', ha usato altra espressione per il Barça

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la vigilia del match dalla prospettiva del tecnico Spalletti: "Luciano Spallettista cercando il filo conduttore della sua squadra che la renda capace di mantenere livelli alti di prestazione in Italia come in Europa. Il tecnico entra nelle caratteristiche della sfida. Stavolta non parla di “figata” visto che con l’Inter poi non è che abbia portato bene. Il tecnico trova una definizione internazionale “dream match”.