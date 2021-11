Gazzetta - Spalletti preoccupato: stadio esaurito ed un pari complicherebbe il girone

Gara decisiva quella di stasera per il Napoli che deve assolutamente vincere per puntare alla qualificazione al turno successivo di Europa League.. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a tal proposito: "Magari qualche preoccupazione il tecnico ce l’ha visto che stasera si giocherà in uno stadio “tutto esaurito” con oltre trenta mila tifosi, contro il Legia che va male in campionato (terzultima, da campione in carica) e che sta aggrappato proprio al sogno europeo visto che è in testa al girone con 6 punti. Il pari complicherebbe la corsa al primo posto".