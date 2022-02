Gazzetta - Spalletti si è accontentato: contro un'Inter minore il Napoli doveva osare di più

L'avessero pronosticato prima del fischio d'inizio, forse sia Napoli che Inter avrebbero messo la firma sul pareggio. Ma per come s'era messa la partita, per la superiorità mostrata dagli azzurri nel primo tempo, forse qualcosina in più andava fatta. Ed è d'accordo anche La Gazzetta dello Sport, raccontando di un "punto buono" per l'Inter.

"Anche perché all’intervallo l’Inter era sotto di un gol, dopo un pessimo primo tempo, tradita dagli uomini che solitamente le assicurano il dominio, tipo Calhanoglu e Barella. [...] Alla fine, temendo il ritorno dell’Inter, molto più fisica, anche Spalletti si è accontentato del punto. Ha preferito restare a tiro della vetta, piuttosto che provare a conquistarla e rischiare di rotolare giù. Sensazione? Contro un’Inter minore, il Napoli che insegue avrebbe dovuto osare di più".