Gazzetta - Spalletti valuta sistemi di gioco diversi senza Osimhen: spunta anche la difesa a tre

Dall'inizio di questa stagione il Napoli sta alternando due moduli molto simili: il 4-2-3-1, l'assetto preferito di Luciano Spalletti, e il 4-3-3, provato più volte a cominciare dai ritiri estivi. Tutto dipende dagli interpreti in campo, ma adesso Luciano Spalletti starebbe pensando anche ad un assetto diverso. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Se il recupero di Immobile ridà certezze e riferimenti precisi alla squadra di Maurizio Sarri, quella di Luciano Spalletti cerca nuovi equilibri nella fase offensiva senza Osimhen. [...] Spalletti per far diventare meno prevedibile i suoi terminali di gioco sta valutando sistemi diversi, come il 3-4-2-1 utilizzato nella ripresa a Mosca".