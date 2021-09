Gazzetta - Spalletti vola col ritorno del 'Mago' di Sarri: ritmi impressionanti per gli azzurri

Il Mago di Sarri. Così viene definito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il preparatore atletico Francesco Sinatti, che la rosea individua come uno dei segreti di questo avvio di stagione eccezionale degli azzurri: "Sul piano fisico è impressionante per i ritmi che imprime alle partite. Il pressing è continuo e si tende sempre a stare quanto più tempo possibile nella metà campo avversaria.

L’avvio di stagione è la conferma del lavoro svolto durante le due fasi di ritiro estivo, quando Spalletti ha affidato la parte fisica a Francesco Sinatti, il preparatore, che è ritornato a Napoli dopo l’esperienza vissuta nei tre anni di Maurizio Sarri. In quel periodo, il Napoli ha brillato non solo per la continuità nei risultati, ma anche sul piano fisico, gli unici infortuni sono stati di natura traumatica e mai muscolari. Il Napoli attuale, trascorre il 60-70 per cento della durata della partita nella metà campo avversaria, evidenziando qualità nel palleggio e e quantità sul piano fisico" sottolinea la rosea.

Qui per le probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca