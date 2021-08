Gazzetta - Sprint Emerson: emissario Giuntoli è a Londra per trattare col Chelsea, le ultime

Sprint del Napoli per Emerson Palmieri, anche se l'accordo è ancora lontano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa saprre che in questi giorni, a Londra c’è un emissario di Giuntoli che è in stretto contatto con il Chelsea. I due club stanno provando a trovare una soluzione che vada bene a entrambi, ma l’intesa è ancora lontana (la richiesta dei Blues resta di almeno 20 milioni). Il ds napoletano conta parecchio sul fatto che l’esterno mancino è a scadenza di contratto e che il Chelsea non vorrebbe perderlo a costo zero.