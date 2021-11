Gazzetta - Sprint Osimhen per Verona: sensazioni positive, tabella speciale di recupero

Si tenta il recupero di Victor Osimhen per la gara di domenica al Maradona contro il Verona. L'attaccante nigeriano è fondamentale nei meccanismi di gioco di Spalletti.

RECUPERO OSIMHEN

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che nei prossimi giorni Osimhen sarà sottoposto a nuovi esami strumentali. Il quotidiano scrive: "Mercoledì, giovedì e venerdì, Victor sarà seguito da un uomo dello staff tecnico e un altro di quello medico, proprio per capire se potrà cominciare a forzare e dunque sperare di poter rientrare con i compagni in tempo per giocare la partita di domenica prossima contro il Verona Comunque le sensazioni di Victor sono positive e oggi sarà importante, alla ripresa a Castel Volturno, vedere come reagirà e se potrà cominciare a provare sul campo".