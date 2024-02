Gazzetta - Stagione horror per il Napoli: due dati fanno paura

Un’altra maledetta domenica, un’altra trasferta da zero gol. E una situazione di classifica che diventa sempre più complicata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’altra maledetta domenica, un’altra trasferta da zero gol. E una situazione di classifica che diventa sempre più complicata: la Champions, ora, sembra un miraggio. Vero, sette punti non sono poi un distacco incolmabile, ma come pensa di poter recuperare terreno il Napoli, se lontano dal Maradona non sembra più capace di trovare la via del gol? I numeri non mentono mai e sono lo specchio della stagione horror degli azzurri: ottava sconfitta in 23 partita, ma soprattutto quinta trasferta consecutiva senza reti per Kvaratskhelia e compagni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.