Gazzetta su Zielinski: "ADL tentennerebbe dinanzi ad offerta milionaria"

Aurelio De Laurentiis potrebbe tentennare dinanzi ad un'offerta importante per Piotr Zielinski. È questo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Discorso simile vale per Piotr Zielinski, molto stimato da Spalletti. Qui il club si è premunito un anno fa, fissando nel prolungamento di contratto una clausola da oltre cento milioni di euro per la cessione.

Cifre improponibili alla luce della pandemia. Ma attenzione: Zielinski è molto apprezzato in Premier e, clausola a parte, il presidente tentennerebbe di fronte a una offerta di parecchi milioni" spiega la rosea.