Gazzetta sul mercato: "Nulla si muove, Giuntoli chiede solo giocatori in prestito"

“Nulla si muove. E probabilmente, da qui al termine del mercato, niente accadrà”. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Napoli, con la rosea che non prevede grossi movimenti in casa azzurra: “Da mesi, Cristiano Giuntoli ha in piedi trattative con mezza Europa per assicurarsi un esterno mancino e un metodista.

Tante discussioni e un’unica richiesta: avere i giocatori in prestito. Una formula che non è in sintonia con il mercato attuale, la maggior parte dei club è in difficoltà dal punto di vista finanziario e chi cede vuole realizzare. E se questo resterà l’unico modo per rinforzarsi, è molto probabile che il Napoli resterà così com’è adesso”.